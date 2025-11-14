В Белгородской области обновили участок дороги Подольхи — Черновка

Участок дороги Подольхи — Гнездиловка — Черновка в Прохоровском районе Белгородской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 3,5 км. Он начинается перед селом Гнездиловка и заканчивается в хуторе Черновка. Там уложили новый асфальт, обновили мост, укрепили обочины, отремонтировали три остановки общественного транспорта, тротуар и заменили ограждение. Также специалисты установили дорожные знаки и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.