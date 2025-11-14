Татарстанцам рассказали, что Земля пережила 42-часовую магнитную бурю

В текущем солнечном цикле было уже три случая, когда уровень магнитной бури достигал значения G4.7 и выше. Самой мощной за этот период стала буря высшего уровня G5.0, которая бушевала с 10 по 12 мая 2024 года. Второе место заняла только что завершившаяся буря, а на третьем оказалась буря шедшая с 10 по 11 октября 2024 года, она была менее продолжительной.