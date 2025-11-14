Татарстанцам рассказали, что Земля пережила 42-часовую магнитную бурю

Недавно завершившаяся магнитная буря стала вторым по силе геомагнитным событием за последние пять лет. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По словам ученых, буря продолжалась 42 часа и оставила заметный след в истории текущего солнечного цикла. Геомагнитные индексы после этого всплеска «упали на самое дно», что является обычным явлением после подобных явлений.
В текущем солнечном цикле было уже три случая, когда уровень магнитной бури достигал значения G4.7 и выше. Самой мощной за этот период стала буря высшего уровня G5.0, которая бушевала с 10 по 12 мая 2024 года. Второе место заняла только что завершившаяся буря, а на третьем оказалась буря шедшая с 10 по 11 октября 2024 года, она была менее продолжительной.
Активная область 4274, которая стала причиной этого события, по-видимому, не исчерпала свою взрывную активность, но сместилась к краю Солнца. Теперь за новыми взрывами можно наблюдать только с эстетической точки зрения, поскольку они больше не смогут влиять на Землю.
Напомним, жители Татарстана стали свидетелями необычного сияния. Над деревней Мемдели Высокогорского района внезапно появилось яркое и красочное явление.