В лесах Воронежской области высадили более 4 миллионов деревьев

Более 4 миллионов деревьев высадили в лесах Воронежской области с начала года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
«В лесном фонде региона в рамках [федерального] проекта [»Сохранение лесов«] в 2025 году создано 1000 гектаров новых насаждений. Посажено более 4 миллионов сеянцев сосны, дуба, березы и других лесных пород. Лидеры — Давыдовское и Донское лесничества, выполнившие более 50% от общего объема работ», — отметили в ведомстве.
Посадки деревьев продолжаются и на лесных участках, переданных в аренду. Там уже высажено более 400 га нового леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.