Производитель пленки в Новосибирской области сократит простои оборудования

«За 2024 год объем выпуска стретч-пленки составил 750 тонн. После запуска еще одной линии совокупная производственная мощность на данном участке вырастет приблизительно до 1000 тонн в месяц. В рамках проекта мы планируем потренироваться на одной линии, а потом будем тиражировать результат на все остальные участки производства», — рассказал заместитель директора «ПолиМастер» Игорь Жуков.