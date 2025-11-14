Производитель пленки в Новосибирской области сократит простои оборудования

Производитель пленки «ПолиМастер» из Новосибирской области сократит простои оборудования и снизит время на изготовление. Таких результатов планируется достичь за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.
Компания производит пленки, картонные шпули и стретч-пленки. Они применяются в логистике, промышленности, сельском хозяйстве и ретейле. При внедрении улучшений на предприятии планируется оптимизировать процесс изготовления стретч-пленки. На сегодня это две производственные линии, но уже в ближайшее время компания установит еще одну.
«За 2024 год объем выпуска стретч-пленки составил 750 тонн. После запуска еще одной линии совокупная производственная мощность на данном участке вырастет приблизительно до 1000 тонн в месяц. В рамках проекта мы планируем потренироваться на одной линии, а потом будем тиражировать результат на все остальные участки производства», — рассказал заместитель директора «ПолиМастер» Игорь Жуков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.