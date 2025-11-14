В татарстанской деревне Малые Кокузы обновили участок сети водоснабжения

Участок водопроводной сети реконструировали в деревне Малые Кокузы Апастовского муниципального района Республики Татарстан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 6,3 км. Он проходит по улицам Пушкина и Ленина. Мастера заменили металлические трубы на износостойкие полиэтиленовые диаметром 110 мм, установили 73 колодца и 10 пожарных гидрантов. Теперь почти 200 жителей деревни получили доступ к качественному и бесперебойному водоснабжению.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.