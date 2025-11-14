Ричмонд
За повторное вождение в пьяном виде омич лишился прав и автомобиля

Суд конфисковал у нарушителя иномарку стоимостью свыше миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Горьковский районный суд Омской области вынес приговор 45-летнему жителю региона, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина осужден по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Как установило следствие, в апреле 2025 года он, уже имея административное наказание за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. На трассе «Алексеевка —Горьковское» его остановили сотрудники полиции.

Суд назначил нарушителю 360 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя, суд постановил конфисковать в доход государства его автомобиль — Mitsubishi ASX стоимостью свыше 1 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что у омича забрали автомобиль за огромный тайный долг его супруги.