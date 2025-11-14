В Калуге расчистили от мусора берег Оки

Берег реки Оки в районе Воробьевской переправы в Калуге расчистили от мусора 1 ноября в ходе экоакции «Вода России», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.
К мероприятию присоединились более 100 добровольцев. А в общей сложности за 2025 год в акции приняли участие свыше 85 тыс. человек. Среди них представители органов исполнительной и законодательной власти региона, администраций муниципальных образований, сотрудники образовательных и культурных учреждений, школьники, студенты, волонтеры.
От пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора было очищено 885 км береговой линии. Всего объем собранных отходов превысил 652 куб. м.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.