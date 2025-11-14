Ричмонд
В Липецкой области завершают ремонт трассы Липецк — Доброе — Чаплыгин

Сейчас там отсыпают обочины и меняют барьерное ограждение.

Ремонт участка автодороги Липецк — Доброе — Чаплыгин, который проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», находится на финальной стадии, сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.

Отрезок расположен между селами Колыбельское и Кривополянье. Специалисты уже уложили новый асфальт на проезжей части протяженностью 15,5 км, обустроили девять остановок общественного транспорта, привели в порядок водопропускные трубы. Сейчас там завершают отсыпку обочин, меняют барьерное ограждение и знаки.

Кроме того, в этом году планируют отремонтировать еще два участка дороги в Чаплыгинском муниципальном районе. Это 4,5 км трассы Топтыково — Дуровщино и 4,3 км Солнцево — Шишкино.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.