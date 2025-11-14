В Воронежской области обновили 2 километра дороги по направлению к Луганску

«Этот участок дороги Воронеж — Луганск действительно нуждался в ремонте. Мы фиксировали и колейность, и обширную сетку трещин. Значимость трассы высока: это стратегическое направление, и к тому же единственный четырехполосный участок на данной опорной сети. Он обеспечивает интенсивный трафик в сторону Острогожского, Каменского и Россошанского районов», — сказал ведущий специалист-эксперт подразделения Министерства дорожной деятельности Воронежской области — компании «Дорожное агентство» — Александр Вышегородских.