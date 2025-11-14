В Воронежской области обновили 2 километра дороги по направлению к Луганску

Участок трассы Воронеж — Луганск протяженностью 2 км отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области.
Отрезок расположен в Хохольском муниципальном районе. В ходе работ там отфрезеровали старый асфальт и уложили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Также специалисты укрепили обочины.
«Этот участок дороги Воронеж — Луганск действительно нуждался в ремонте. Мы фиксировали и колейность, и обширную сетку трещин. Значимость трассы высока: это стратегическое направление, и к тому же единственный четырехполосный участок на данной опорной сети. Он обеспечивает интенсивный трафик в сторону Острогожского, Каменского и Россошанского районов», — сказал ведущий специалист-эксперт подразделения Министерства дорожной деятельности Воронежской области — компании «Дорожное агентство» — Александр Вышегородских.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.