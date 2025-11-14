Денежный чапан для тоев раскритиковали в Сети

На днях в Сети завирусилось видео с одного из торжеств. На нем показан момент вручения чапана, полностью собранного из настоящих купюр. Кроме того, к одежде прилагаются варежки и головной убор, выполненные в той же технике. Публикация быстро стала вирусной и вызвала бурное обсуждение среди пользователей.
Скорее всего, подарок задумывался как символ щедрости и уважения, а момент его вручения обычно снимают на видео и публикуют в соцсетях, чтобы похвастаться. Однако многие пользователи считают такой жест слишком показным и вызывающим. В оригинальном посте уже отключили комментарии.
Примечательно, что в 2022 году в Сети завирусилось видео с чапаном, собранным из американских долларов. Оно вызвало не менее неоднозначную реакцию пользователей. Однако в Казнете регулярно продолжают появляться новые видео с тоев, демонстрирующие подобные пафосные подарки. Номинал таких чапанов варьируется от 20 тыс. тенге до 1 млн тенге и более.
Однако стоит помнить, что в погоне за громкими праздниками и роскошными подарками казахстанцы попадают в долговые ямы. Нередки и ситуации, когда молодожены разводятся раньше, чем успевают полностью рассчитаться за дорогой той.
В то же время в Сети встречаются и обратные случаи. Kursiv LifeStyle писал о том, как молодой человек из Казахстана спросил, как можно отметить свадьбу скромно. В ответ он получил больше тысячи предложений о бесплатной помощи в проведении праздника.
Ранее Kursiv LifeStyle сравнивал, сколько стоят свадьбы в Казахстане, Узбекистане, Европе и США в 2025 году.