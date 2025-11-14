Омичам рассказали, в чём причина конфликтов детей с учителями в школах

Вернуть уважение к учителям можно только через восстановление культуры разумных ограничений, считает кандидат экономических наук и доцент МГЛУ Саид Гафуров. Так он прокомментировал участившиеся случаи травли педагогов. Напомним, что Омск тоже оказался в числе пострадавших городов. В одной из омских школ во время урока учитель толкнул ученика после провокационного поведения подростка.
Эксперт говорит, что дисциплина должна прививаться с раннего возраста, сообщает портал Вслух.ру.
«Начиная с дошкольного возраста необходимо уделять первостепенное внимание формированию у детей чувства дисциплины и ответственности, — отметил Саид Гафуров. — Подростковый период, характеризующийся гормональными изменениями и эмоциональной нестабильностью, затрудняет эффективное внедрение дисциплинарных норм. Их отсутствие нередко ведет к социально нежелательным, а зачастую и к общественно опасным формам поведения. Если к подростковому возрасту у человека не сформирован внутренний стержень — совесть, самоконтроль, уважение к другим, — то “гормональная разнузданность” действительно становится главным дирижером его поступков. Подросток, лишенный внутренних ограничителей, социально опасен».