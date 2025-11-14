Омичам рассказали, в чём причина конфликтов детей с учителями в школах

«Начиная с дошкольного возраста необходимо уделять первостепенное внимание формированию у детей чувства дисциплины и ответственности, — отметил Саид Гафуров. — Подростковый период, характеризующийся гормональными изменениями и эмоциональной нестабильностью, затрудняет эффективное внедрение дисциплинарных норм. Их отсутствие нередко ведет к социально нежелательным, а зачастую и к общественно опасным формам поведения. Если к подростковому возрасту у человека не сформирован внутренний стержень — совесть, самоконтроль, уважение к другим, — то “гормональная разнузданность” действительно становится главным дирижером его поступков. Подросток, лишенный внутренних ограничителей, социально опасен».