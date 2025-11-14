Ричмонд
Казахстанец прилетел в Астану и обнаружил неприятный «подарок» с ущербом на 100 тыс.тенге

Казахстанец в соцсети Threads рассказал о том, что прилетел в Астану и обнаружил «неприятный подарок» — его чемодан получил повреждения, передает NUR.KZ.

«Вот такой вот подарок я заметил по прилету в Астану…» — написал он и выложил фото поврежденного чемодана.

Чемодан, по словам автора, стоит 100 тыс. тенге.

В авиакомпании Air Astana ответили пассажиру: «Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Подскажите, пожалуйста, заполнили ли вы заявление о повреждении багажа в аэропорту? Загрузкой и выгрузкой багажа занимаются сотрудники аэропорта, но мы примем в работу ваше замечание. Если пассажир получает поврежденный багаж после посадки, просим немедленно обратиться в Lost&Found или заполнить заявление на сайте», — написали ему.

В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в соответствии с международной практикой и действующими правилами воздушных перевозок, ответственность за сохранность зарегистрированного багажа несет авиакомпания.

«Именно поэтому при обнаружении повреждений пассажир правильно сделал, что сразу оформил акт и подал обращение непосредственно перевозчику», — ответили в аэропорту.

В воздушной гавани заявили, что готовы содействовать авиакомпании в проверке и предоставлении необходимых материалов.