Казахстанец прилетел в Астану и обнаружил неприятный «подарок» с ущербом на 100 тыс.тенге

«Вот такой вот подарок я заметил по прилету в Астану…» — написал он и выложил фото поврежденного чемодана.
Чемодан, по словам автора, стоит 100 тыс. тенге.
В авиакомпании Air Astana ответили пассажиру: «Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Подскажите, пожалуйста, заполнили ли вы заявление о повреждении багажа в аэропорту? Загрузкой и выгрузкой багажа занимаются сотрудники аэропорта, но мы примем в работу ваше замечание. Если пассажир получает поврежденный багаж после посадки, просим немедленно обратиться в Lost&Found или заполнить заявление на сайте», — написали ему.
В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в соответствии с международной практикой и действующими правилами воздушных перевозок, ответственность за сохранность зарегистрированного багажа несет авиакомпания.
«Именно поэтому при обнаружении повреждений пассажир правильно сделал, что сразу оформил акт и подал обращение непосредственно перевозчику», — ответили в аэропорту.
В воздушной гавани заявили, что готовы содействовать авиакомпании в проверке и предоставлении необходимых материалов.