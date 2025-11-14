Казахстанец прилетел в Астану и обнаружил неприятный «подарок» с ущербом на 100 тыс.тенге

В авиакомпании Air Astana ответили пассажиру: «Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Подскажите, пожалуйста, заполнили ли вы заявление о повреждении багажа в аэропорту? Загрузкой и выгрузкой багажа занимаются сотрудники аэропорта, но мы примем в работу ваше замечание. Если пассажир получает поврежденный багаж после посадки, просим немедленно обратиться в Lost&Found или заполнить заявление на сайте», — написали ему.