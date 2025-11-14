В 25 школах Ленинградской области открыли профильные медицинские классы

Профильные медицинские классы появились в 25 школах каждого района Ленинградской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В частности, будущих медиков теперь готовят в Тосненской школе № 3. Для десятиклассников проводят занятия на базе Центра непрерывного медицинского развития. С ребятами работает человек из профессии — врач скорой помощи Николай Гридин. Он учит своих подопечных распознавать опасные для жизни состояния, оказывать помощь при кровотечении, отравлениях, травмах и потере сознания.
«Решение о ранней профориентации с полным погружением в профессию назрело давно. В прошлом году мы отработали пилотный проект с организацией профильного класса в Гатчинской школе № 9. Обязательной частью обучения станут практические занятия непосредственно с врачами и фельдшерами районных больниц. Этот проект решает сразу две ключевые задачи: дает подросткам понимание и осознанный старт в профессии, а также укрепляет кадровый потенциал системы здравоохранения нашего региона», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.