В 25 школах Ленинградской области открыли профильные медицинские классы

«Решение о ранней профориентации с полным погружением в профессию назрело давно. В прошлом году мы отработали пилотный проект с организацией профильного класса в Гатчинской школе № 9. Обязательной частью обучения станут практические занятия непосредственно с врачами и фельдшерами районных больниц. Этот проект решает сразу две ключевые задачи: дает подросткам понимание и осознанный старт в профессии, а также укрепляет кадровый потенциал системы здравоохранения нашего региона», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.