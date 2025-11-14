Завершившаяся магнитная буря вошла в топ-3 самых длительных в этом году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 ноября и достигшая в пике уровня G4, стала одной из самых длительных в 2025 году и вошла в тройку лидеров. Об этом сообщил ТАСС представитель Института прикладной геофизики.