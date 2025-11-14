Ричмонд
Завершившаяся магнитная буря вошла в топ-3 самых длительных в этом году

Представитель Института прикладной геофизики заявил ТАСС, что она длилась 42 часа.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 ноября и достигшая в пике уровня G4, стала одной из самых длительных в 2025 году и вошла в тройку лидеров. Об этом сообщил ТАСС представитель Института прикладной геофизики.

«Начавшаяся 12 ноября магнитная буря длилась 42 часа, ее можно назвать одной из самых длительных в этом году», — сказал он.

В июне была зарегистрирована серия магнитных бурь, которая продолжалась около 66 часов, а в октябре — около 50 часов.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня.