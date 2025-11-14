Ричмонд
Улицу Уфы назовут именем Владимира Жириновского

Одну из улиц в столице Башкирии могут назвать в честь известного российского политика Владимира Жириновского. Планы озвучили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия со дня рождения основателя партии ЛДПР в 2026 году.

Источник: Башинформ

Также в Уфе пройдет передвижная фотовыставка, где представят ключевые моменты жизни Жириновского и его визиты в республику. В рамках юбилейных мероприятий состоятся открытые уроки в школах, конкурсы и викторины, посвященные вкладу деятеля в развитие страны.

«Указ Президента России Владимира Путина о праздновании 80-летия Владимира Вольфовича Жириновского подчеркивает признание его вклада в развитие российского парламентаризма и государственности. Наш долг — достойно подготовиться к этой дате и провести мероприятия, которые сохранят память о политике, многие годы работавшем на благо страны», — прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев.

Напомним, Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.

