В Иркутске городской бюджет утвердили на 2026−2028 годы. Средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры, улучшение ЖКХ, а также на социальные программы. Особое внимание уделяется обеспечению оплаты труда бюджетников, учитывая рост МРОТ. Деньги из бюджета пойдут на обеспечение уровня муниципальных услуг, бесперебойную работу городского хозяйства и продолжение строительных и ремонтных работ. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Ожидается, что в 2026 году доходы достигнут 37,823 млрд рублей. В следующие два года прогнозируются доходы в размере 38 млрд и 36 млрд рублей соответственно. Расходы в 2026 году составят 37,437 млрд рублей, а в последующие два года — 38 млрд и 36 млрд рублей, — сказала исполняющая обязанности заместителя мэра Оксана Лопина.
Более половины бюджета — свыше 57% выделено на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и спорт. Проект бюджета успешно прошел экспертизу и соответствует всем законодательным нормам.