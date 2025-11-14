В Иркутске городской бюджет утвердили на 2026−2028 годы

— Ожидается, что в 2026 году доходы достигнут 37,823 млрд рублей. В следующие два года прогнозируются доходы в размере 38 млрд и 36 млрд рублей соответственно. Расходы в 2026 году составят 37,437 млрд рублей, а в последующие два года — 38 млрд и 36 млрд рублей, — сказала исполняющая обязанности заместителя мэра Оксана Лопина.