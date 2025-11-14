О подходах к повышению эффективности рассказали на Горьковском автозаводе

Казалось бы — «вкалывают роботы, а не человек…» Но не все так просто. В кулуарах «Иннопрома-2025» гуляла байка о том, как на одном уральском предприятии новенький робот-погрузчик внезапно «сломался» на второй день после выхода на работу — оказалось, что ему «помогли» сами работники, испугавшиеся увольнения. Звучит как анекдот, но в каждой шутке — только доля шутки: никакое самое современное оборудование не будет эффективным, если на это не настроена производственная система в целом. Причем в основе такой целостности не станки.