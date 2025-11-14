Для крупнейшей библиотеки Сибири создали платформу автоматизации работы

Вндерние технического решения упростит поиск и для читателей. Сначала это коснется книг, изданных до 2000 года. «Сейчас эту задачу приходится решать довольно сложным образом. Для примера, на то, чтобы найти книгу об Аль-Хорезми, изданную в Ташкенте в 1968 году, у меня ушло около получаса. Но я был очень мотивирован на поиск. Современные пользователи не всегда будут тратить 30 минут на поиск одной книжки. Поэтому с помощью нашего фреймворка мы значительно упростили этот процесс, можно будет найти нужную книгу или статью намного быстрее, не прибегая к услугам специалистов», — подчеркнул Павловский.