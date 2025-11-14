Песков: Москва надеется, что США не дестабилизируют ситуацию вокруг Венесуэлы

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — отметил он.
Представитель Кремля также выразил надежду, что в регионе всё будет происходить в соответствии с международным правом.
Ранее газета The New York Times писала, что Белый дом допускает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы якобы сочтены.
В Кремле заявили, что заинтересованы в мирном разрешении противостояния Каракаса с Вашингтоном.