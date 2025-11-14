Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Москва надеется, что США не дестабилизируют ситуацию вокруг Венесуэлы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — отметил он.

Представитель Кремля также выразил надежду, что в регионе всё будет происходить в соответствии с международным правом.

Ранее газета The New York Times писала, что Белый дом допускает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы якобы сочтены.

В Кремле заявили, что заинтересованы в мирном разрешении противостояния Каракаса с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше