В 480 школ Крыма приобрели новое учебное оборудование

Новым учебным оборудованием для кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» оснастили 480 общеобразовательных школ Республики Крым при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате совета министров региона.
В частности, изучать принципы устройства и применения боезапаса на уроках основ безопасности и защиты Родины ребята будут с помощью макетов гранат. А практиковать навыки оказания неотложной медицинской помощи они смогут на специальном тренажере в виде человека.
Помимо этого, для мальчиков закупили современные инструменты и станки, в том числе приборы для выжигания по дереву и верстаки. Для девочек появились новые швейные машинки и кухонные приборы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.