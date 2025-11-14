Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспочвенной дискуссию вокруг тестирования временной блокировки сим-карт для вернувшихся из-за рубежа.
«Уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта вот эти сутки охлаждения на самом деле для граждан не доставляют», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что система, необходимая для обеспечения безопасности, отлажена и работает безупречно.
В начале недели Минцифры сообщило, что для защиты от БПЛА операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа. На время ограничений граждане не смогут пользоваться мобильным интернетом и отправлять смс-сообщения. В ведомстве добавили, что восстановить доступ к услугам можно в любой момент через оператора или кол-центр.