Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной

В начале недели Минцифры сообщило, что для защиты от БПЛА операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа. На время ограничений граждане не смогут пользоваться мобильным интернетом и отправлять смс-сообщения. В ведомстве добавили, что восстановить доступ к услугам можно в любой момент через оператора или кол-центр.