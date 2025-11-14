Песков оценил «период охлаждения» для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже очевидно, что «период охлаждения» для сим-карт вернувшихся из-за рубежа россиян никакого дискомфорта не доставляет.
«Уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта вот эти сутки охлаждения на самом деле для граждан не доставляют», — сказал Песков журналистам.
Ранее Минцифры РФ в своем Telegram-канале сообщали, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться.
Как говорится в сообщении, операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников: при попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник, для чего мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться.
Как уточняли в Минцифры, «для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга».