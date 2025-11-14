В кубанском поселке Венцы открыли семейный сквер

Семейный сквер открыли в поселке Венцы Краснодарского края, сообщили в администрации Гулькевичского района. Благоустройство провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Общественная территория находится на улице Советской. Там обустроили пешеходные дорожки, разместили скамейки, урны и качели-кольца, смонтировали освещение. Для юных посетителей установили детскую площадку с игровыми комплексами и каруселью.
«Семейный сквер… начинается от въезда в поселение и располагается на протяжении нескольких кварталов. Все сделано красиво, с душой и качественно. Надеемся, что вскоре сквер продлится дальше, объединяя все поколения жителей поселения», — сказала заместитель главы Гулькевичского района по экономическим вопросам и агропромышленному комплексу Светлана Юрова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.