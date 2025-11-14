В Петербурге создали универсального робота для промышленных задач

По данным пресс-службы, разработка ГУАП состоит из модульного корпуса с гибридной ходовой частью, индивидуального привода на базе электродвигателей постоянного тока с энкодерами, управления силовой частью, основным и дополнительным оборудованием. Конфигурацию робота можно адаптировать под разные задачи, добавляя соответствующую полезную нагрузку, в том числе манипулятор, фото- или видеокамеру, тепловизор, контейнер для перевозки груза.