Прихожане в шоке: в Урюпинске выясняют обстоятельства смерти священника

В Волгоградской области ушел из жизни настоятель храм Архангела Михаила в хуторе Петровском и клирик храма Воскресения Христова в хуторе Попов Урюпинского района Сергий Скребцов. 60-летнего протоирея, скончавшегося в ночь на 10 ноября 2025 года, похоронили на гражданском кладбище без отпевания, из-за чего местные жители стали обсуждать версию с его добровольным уходом из жизни. В Следкоме Волгоградской области сообщили, что по поводу случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Прихожане шокированы: пишут, что протоирей был золотой человек, и непонятно, что могло его толкнуть совершить такой страшный грех. Известно, что Сергей Скребцов родился в 1965 году, в июне ему исполнилось 60 лет. По образованию он мастер-строитель, но после окончание строительного техникума он получил духовное образование в Волгоградском духовном училище. Получил сан протоирея.