Прихожане в шоке: в Урюпинске выясняют обстоятельства смерти священника

Прихожане шокированы: пишут, что протоирей был золотой человек, и непонятно, что могло его толкнуть совершить такой страшный грех. Известно, что Сергей Скребцов родился в 1965 году, в июне ему исполнилось 60 лет. По образованию он мастер-строитель, но после окончание строительного техникума он получил духовное образование в Волгоградском духовном училище. Получил сан протоирея.