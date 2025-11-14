Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов

Там добавили, что более пяти тысяч магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в мессенджере. Так, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.