Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов, среднесуточная аудитория превысила 22,1 миллиона человек, а рекордный показатель по суточному охвату был зафиксирован на уровне 25,6 миллиона, заявили в пресс-службе нацмессенджера.

Источник: © РИА Новости

«Количество пользователей Мах достигло 55 миллионов. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллиона пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более 1 миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков. Кроме того, более 16 тысяч авторов завели свои каналы.

Там добавили, что более пяти тысяч магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в мессенджере. Так, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.