В Ростове-на-Дону задержали кладмена с крупной партией запрещенных веществ

Мужчина действовал в роли «кладмена», работая на один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Во время обыска по месту его проживания оперативники изъяли наркотические средства общей массой 132,79 грамма. Также были обнаружены и изъяты электронные весы и фасовочные материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности.