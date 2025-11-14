В Ростове-на-Дону задержали кладмена с крупной партией запрещенных веществ

В Ростовской области задержали 31-летнего мужчину, причастного к сбыту запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
Мужчина действовал в роли «кладмена», работая на один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Во время обыска по месту его проживания оперативники изъяли наркотические средства общей массой 132,79 грамма. Также были обнаружены и изъяты электронные весы и фасовочные материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В итоге в отношении дончанина было возбуждено уголовное дело.
