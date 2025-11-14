Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону задержали кладмена с крупной партией запрещенных веществ

31-летнего закладчика задержали в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали 31-летнего мужчину, причастного к сбыту запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Мужчина действовал в роли «кладмена», работая на один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Во время обыска по месту его проживания оперативники изъяли наркотические средства общей массой 132,79 грамма. Также были обнаружены и изъяты электронные весы и фасовочные материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В итоге в отношении дончанина было возбуждено уголовное дело.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!