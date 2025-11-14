Ричмонд
На Дону завершился региональный этап Всероссийской экоакции «Вода России»

Активисты расчистили от мусора более 360 км прибрежных территорий.

Региональный этап Всероссийской эковолонтерской акции «Вода России», которая организована при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», завершился в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

«Задача акции — улучшить экологическую ситуацию водных объектов нашего региона, а также инициировать у населения желание самостоятельно поддерживать природные объекты в благоприятном состоянии», — отметила исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Экологические субботники проходили в период с апреля по октябрь. В общей сложности в них приняли участие более семи тысяч человек — школьники, студенты, кадеты, активисты молодежных экологических движений, представители органов власти, сотрудники коммерческих организаций. Они расчистили от мусора более 360 км прибрежных территорий. Работы провели у рек Дон, Северский Донец, Кундрючья, Чир, Сал, Егорлык, Миус, а также Цимлянского водохранилища и Таганрогского залива.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.