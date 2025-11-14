На Дону завершился региональный этап Всероссийской экоакции «Вода России»

Экологические субботники проходили в период с апреля по октябрь. В общей сложности в них приняли участие более семи тысяч человек — школьники, студенты, кадеты, активисты молодежных экологических движений, представители органов власти, сотрудники коммерческих организаций. Они расчистили от мусора более 360 км прибрежных территорий. Работы провели у рек Дон, Северский Донец, Кундрючья, Чир, Сал, Егорлык, Миус, а также Цимлянского водохранилища и Таганрогского залива.