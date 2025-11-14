На Дону завершился региональный этап Всероссийской экоакции «Вода России»

Региональный этап Всероссийской эковолонтерской акции «Вода России», которая организована при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», завершился в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Задача акции — улучшить экологическую ситуацию водных объектов нашего региона, а также инициировать у населения желание самостоятельно поддерживать природные объекты в благоприятном состоянии», — отметила исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.
Экологические субботники проходили в период с апреля по октябрь. В общей сложности в них приняли участие более семи тысяч человек — школьники, студенты, кадеты, активисты молодежных экологических движений, представители органов власти, сотрудники коммерческих организаций. Они расчистили от мусора более 360 км прибрежных территорий. Работы провели у рек Дон, Северский Донец, Кундрючья, Чир, Сал, Егорлык, Миус, а также Цимлянского водохранилища и Таганрогского залива.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.