В селе Барда Пермского края открыли Центр общения старшего поколения

Центр общения старшего поколения открыли на улице 1 Мая в селе Барда Пермского края в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Бардымского муниципального района.
Это пространство создано для того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, а могли активно проводить время, заводить новые знакомства и заниматься любимыми делами. Для этого там будут действовать творческие кружки, проводиться обучающие лекции, праздники, встречи и мастер-классы.
Отмечается, что это уже одиннадцатый Центр общения старшего поколения в Пермском крае. Другие такие учреждения действуют в Кудымкаре, Карагае, Красновишерске и других населенных пунктах.
«На сегодняшний день в этих центрах проведено более 1800 мероприятий с участием 18 тысяч человек. Эти цифры говорят сами за себя — такие пространства востребованы, они нужны людям», — подчеркнул заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Пермскому краю Алексей Дунюшкин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.