В Томске создали маркеры для мониторинга колеи на дорогах

Для мониторинга в дорожное покрытие внедряют маркеры в виде усеченных пирамид, изготовленные из эпоксидной смолы. Их постепенное истирание под колесами машин служит индикатором: замеряя изменение геометрии, специалисты точно вычисляют уровень абразивного износа. При этом отмечается, что метод не универсален и работает при условии надежного и устойчивого основания дорожной одежды.