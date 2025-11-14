В Томске создали маркеры для мониторинга колеи на дорогах

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали дорожные маркеры для мониторинга образования колеи на автомобильных дорогах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, суть метода заключается во встраивании в асфальтобетонное покрытие специальных маркеров-пирамид из эпоксидной смолы.
«Для решения этой задачи специалисты кафедры “Автомобильные дороги” совместно со студентом дорожно-строительного факультета создали уникальное устройство — дорожный маркер. Сейчас ведутся расширенные исследования: оборудован дополнительный опытный участок по ул. Ленина (перегон от ул. Нижней Луговой до ул. Береговой) с новой моделью дорожного маркера, которая, как ожидается, минимизирует погрешность при измерении колеи относительно первоначальной модели маркера», — сообщили в пресс-службе.
Для мониторинга в дорожное покрытие внедряют маркеры в виде усеченных пирамид, изготовленные из эпоксидной смолы. Их постепенное истирание под колесами машин служит индикатором: замеряя изменение геометрии, специалисты точно вычисляют уровень абразивного износа. При этом отмечается, что метод не универсален и работает при условии надежного и устойчивого основания дорожной одежды.
Проект реализуется по программе «Приоритет-2030». Он может позволить точно определить, чем обусловлено образование колеи и на этой основе выбирать оптимальные решения для ремонта, значительно увеличивая межремонтный интервал.