В Новоульяновске благоустроили зону отдыха «Детство»

Специалисты облагородили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны.

Зону отдыха «Детство» в переулке Коммунаров Новоульяновска благоустроили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

Специалисты облагородили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Также там смонтировали современные детские игровые комплексы и качели, а для безопасности уложили прорезиненное покрытие.

Напомним, что ранее в городе преобразили 35 дворовых территорий и шесть общественных пространств. Среди них — парк «Прибрежный», сквер «Семейный», пространства по улицам Ленина и Октябрьской.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.