В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

Песков: система охлаждения сим-карт вернувшихся из-за рубежа работает безупречно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система, предусматривающая период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа, отлажена, работает безупречно, это связано с безопасностью.

«Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности», — сказал Песков журналистам.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА — нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.

