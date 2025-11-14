В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система, предусматривающая период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа, отлажена, работает безупречно, это связано с безопасностью.
«Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности», — сказал Песков журналистам.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА — нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.