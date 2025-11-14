В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА — нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.