Жители Башкирии смогут увидеть мощный звездный дождь

Леониды — один из самых известных метеорных потоков, прославившийся благодаря своим мощным звездным дождям в некоторые годы. Он действует с 6 по 30 ноября. По данным Уфимского городского планетария, максимум действия Леонид в этом году наступит в ночь с 16 на 17 ноября. В обычные годы Леониды, как и многие метеорные потоки, в максимуме выдают 15−20 метеоров в час.
В этом году наблюдению максимума Леонид Луна не помешает. Она будет вблизи фазы новолуния (20 ноября) и взойдет под утро. Леониды — яркие, быстрые, белые или голубовато-белые метеоры, среди которых могут появляться и очень яркие метеоры — болиды, оставляющие в небе следы, светящиеся в течение нескольких секунд.
