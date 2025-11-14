Жители Башкирии смогут увидеть мощный звездный дождь

Леониды — один из самых известных метеорных потоков, прославившийся благодаря своим мощным звездным дождям в некоторые годы. Он действует с 6 по 30 ноября. По данным Уфимского городского планетария, максимум действия Леонид в этом году наступит в ночь с 16 на 17 ноября. В обычные годы Леониды, как и многие метеорные потоки, в максимуме выдают 15−20 метеоров в час.