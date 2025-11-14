Ричмонд
«Люди обижаются, стоят в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку». Лукашенко высказался о маршрутках в Беларуси

Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов на очереди на маршрутки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября, которое проходит во Дворце Независимости, отреагировал на жалобы белорусов на очереди на маршрутки. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства обратил внимание, что в стране развивается электротранспорт, причем не только в крупных городах. Он сообщил, что пилотные проекты, связанные с переводом общественного транспорта на электрический, были внедрены в Жодино, Шклове, Новополоцке.

— А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций, — рассказал глава государства.

Президент заметил, что, в связи с этим вызывает удивление, почему существует недостаток общественных видов транспорта в пригородном и междугороднем сообщении. Он уточнил, что указанная тема поднимается белорусами в том числе и в социальных сетях.

— Люди обижаются: стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую, Слушайте, чего вы над людьми издеваетесь?! — заявил президент Беларуси.

Глава государства обратился к премьер-министру Александру Турчину и спросил: неужели нет возможности заменить маршрутки автобусами:

— Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там (как в маршрутках. — Ред.) зажавшись.

