«Люди обижаются, стоят в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку». Лукашенко высказался о маршрутках в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября, которое проходит во Дворце Независимости, отреагировал на жалобы белорусов на очереди на маршрутки. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства обратил внимание, что в стране развивается электротранспорт, причем не только в крупных городах. Он сообщил, что пилотные проекты, связанные с переводом общественного транспорта на электрический, были внедрены в Жодино, Шклове, Новополоцке.
— А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций, — рассказал глава государства.
Президент заметил, что, в связи с этим вызывает удивление, почему существует недостаток общественных видов транспорта в пригородном и междугороднем сообщении. Он уточнил, что указанная тема поднимается белорусами в том числе и в социальных сетях.
— Люди обижаются: стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую, Слушайте, чего вы над людьми издеваетесь?! — заявил президент Беларуси.
Глава государства обратился к премьер-министру Александру Турчину и спросил: неужели нет возможности заменить маршрутки автобусами:
— Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там (как в маршрутках. — Ред.) зажавшись.