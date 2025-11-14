В России предложили новый подход к интерпретации генетического кода

Опираясь на эту идею, российские исследователи недавно изучили процесс возникновения знаков и их смысла при считывании генетической информации. Они проанализировали процессы удвоения ДНК, считывания молекул РНК с ДНК и синтеза белка по инструкции, записанной на РНК, и при этом они рассматривали эти процессы не как простой набор биохимических реакций, а как последовательность семиотических актов — процессов создания, передачи и преобразования знаков и смыслов.