В двух трамваях Иркутска появились валидаторы для оплаты проезда. Этот способ пока работает в тестовом режиме, чтобы показать пассажирам удобство безналичной оплаты. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, в дальнейшем такие терминалы должны установить во всех городских трамваях.
— Первое время в этих вагонах будет ездить кондуктор-контроллер, чтобы помогать жителям произвести оплату проезда. Если же у кого-то не окажется с собой карты, то он примет наличные и выдаст билет, — пояснил начальник трамвайного депо МУП «Иркутскгортранс» Дмитрий Климов.
Предполагается, что со временем стоимость разовой поездки при оплате электронным проездным будет ниже, чем при использовании наличных денег. Специалисты говорят, что сервис работает легко. Нужно просто приложить карту или телефон к валидатору, и оплата пройдет.