В вузе ЕАО открыли инжиниринговый центр для арктических разработок

«Создание этого центра — логичный шаг, который превращает наши фундаментальные исследования в осязаемый результат. Если раньше мы были сильны в науке, то теперь мы можем в стенах университета пройти весь путь: от компьютерной модели и чертежа до готового изделия в металле, проверенного на полигоне», — приводятся в сообщении слова руководителя центра Виталия Земляка.