100 сотрудников мэрии Казани написали «Татарча диктант»

Сегодня стартовала всероссийская акция «Татарча диктант», к ней присоединилась и мэрия Казани. Свои знания орфографии и пунктуации татарского языка проверили около 100 сотрудников исполкома. Текст для написания — отрывок из произведения «Кабуснамәдән хикәятләр» Каюма Насыри — читал журналист и телеведущий Ильдар Киямов.
Заместитель главы города Казани Гузель Сагитова обратилась с приветствием к присутствующим в зале и поблагодарила их за участие в акции: «По ежегодной традиции мы вновь собрались здесь, заполнив этот зал. Конечно, татарский диктант — это не просто процесс написания текста, для нас это проявление уважения к нашему родному языку. Все начинается с нас самих, спасибо за то, что вы пришли».
Участники акции написали отрывок из произведения «Кабуснамә"дән хикәятләр» Каюма Насыри, диктовал журналист, телеведущий Ильдар Киямов.
«Я с огромным удовольствием пришел на это мероприятие. Увидел в зале заинтересованных и воодушевленных людей. Это очень приятно», — отметил телеведущий.
В течение трех лет проверяет свои знания татарского языка специалист Управления гражданской защиты Казани Резеда Хуснутдинова: «Такие события объединяют людей и помогают сохранить культуру, традиции и уникальность нашей республики. Также, участвуя в этом проекте, мы служим примером для жителей Казани и не только».
Каждый участник акции получил символические призы: ручку и блокнот с логотипом и наклейки в национальном стиле.
Ежегодно количество участников акции растет, в прошлом году свои знания орфографии и пунктуации татарского языка проверили 70 сотрудников исполкома города. Отрывок из романа писателя Шарифа Камала «Матур туганда» присутствующим зачитал народный артист Татарстана, актер театра им. Г. Камала Фанис Зиганшин.
Акция «Татарча диктант» проходит в онлайн- и офлайн-форматах с 14 по 16 ноября. В этом году проект объединит представителей 26 зарубежных стран и 68 регионов России. В их числе — Канада, Великобритания, Германия, Казахстан, Узбекистан, Финляндия, Болгария, Венгрия и другие государства. Всего на сегодня зарегистрировано более 5 тыс. площадок, готовых принять людей для очного участия в диктанте.
В столице Татарстана к проекту по традиции присоединятся школьники, студенты, работники образовательных и культурных учреждений, представители органов власти. Принять участие в диктанте можно также онлайн.
Основными площадками проведения акции в городе станут Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ и Казанский государственный энергетический университет. С остальными локациями можно ознакомиться на сайте diktant.tatar.
На одной из площадок текст зачитает советский и российский литературовед Фоат Галимуллин, сообщили организаторы проекта.
Диктант будут транслировать на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», радио «Болгар радиосы», а также на официальном сайте проекта.