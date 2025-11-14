Лукашенко потребовал заменить маршрутки в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября, которое проходит во Дворце Независимости, потребовал заменить маршрутки в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси развивается электротранспорт и не только в крупных городах. Он напомнил, что пилотные проекты, которые касались перевода общественного транспорта на электрический, были внедрены в трех городах: Жодино, Шклове, а также Новополоцке. По словам главы государства, в стране эксплуатируется более 44 000 электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций.
Президент Беларуси заявил, что вызывает удивление, почему есть недостаток общественных видов транспорта в пригородном и междугороднем сообщении. Он уточнил, что указанная тема поднимается белорусам в том числе и в соцсетях. Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов на очереди на маршрутки (подробнее мы писали здесь).
Президент обратился к премьер-министру Александру Турчину и спросил:
— Мы что, не можем заменить эти маршрутки, Александр Генрихович, автобусами? Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там (как в маршрутках. — Ред.) зажавшись, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение.
Тем временем популярный вид транспорта исчезнет с улиц Минска с 15 ноября.
А еще единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.