Лукашенко потребовал заменить маршрутки в Беларуси

— Мы что, не можем заменить эти маршрутки, Александр Генрихович, автобусами? Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там (как в маршрутках. — Ред.) зажавшись, — подчеркнул Александр Лукашенко.