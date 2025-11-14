Политика Гозмана* заочно приговорили к десяти годам колонии

Гозман* заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Как сообщали в СК РФ, поводом для возбуждения дела стало его интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.