Политика Гозмана* заочно приговорили к десяти годам колонии

«Окончательно назначить Гозману* наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбываем в колонии общего режима», — огласил приговор судья.
Также Гозмана* лишили права 5 лет администрировать сайты.
Прокурор просил об 11-летнем сроке.
Гозман* заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Как сообщали в СК РФ, поводом для возбуждения дела стало его интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.
Ранее 75-летний политик был заочно осужден за фейки о Вооруженных силах РФ, суд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима.
Гозман* внесен в перечень террористов и экстремистов.
* признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов