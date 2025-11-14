Ричмонд
Политика Гозмана* заочно приговорили к десяти годам колонии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам лишения свободы с учетом его первого срока, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Источник: © РИА Новости

«Окончательно назначить Гозману* наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбываем в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Также Гозмана* лишили права 5 лет администрировать сайты.

Прокурор просил об 11-летнем сроке.

Гозман* заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Как сообщали в СК РФ, поводом для возбуждения дела стало его интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.

Ранее 75-летний политик был заочно осужден за фейки о Вооруженных силах РФ, суд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима.

Гозман* внесен в перечень террористов и экстремистов.

* признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов