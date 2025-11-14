В Омск прибыли первые пять новых автобусов на коммерческие маршруты

14 ноября в Омске состоялась передача первых пяти новых автобусов, закупленных частными перевозчиками в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Первым получателем стал ООО «ТК Автоград 55», руководимое Фазылом Фатыховичем Залялитдиновым. Новые автобусы уже оформлены в едином фирменном стиле и в ближайшее время начнут курсировать на городских маршрутах.
Всего до конца 2025 года в Омск поступит 55 современных автобусов среднего класса. Координацией реализации проекта на региональном уровне занимается губернатор Омской области Виталий Хоценко.
