Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск прибыли первые пять новых автобусов на коммерческие маршруты

Новая техника уже в едином стиле и скоро выйдет на городские маршруты.

Источник: Комсомольская правда

14 ноября в Омске состоялась передача первых пяти новых автобусов, закупленных частными перевозчиками в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Первым получателем стал ООО «ТК Автоград 55», руководимое Фазылом Фатыховичем Залялитдиновым. Новые автобусы уже оформлены в едином фирменном стиле и в ближайшее время начнут курсировать на городских маршрутах.

Всего до конца 2025 года в Омск поступит 55 современных автобусов среднего класса. Координацией реализации проекта на региональном уровне занимается губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Ранее мы писали, что омича задержали за поджог машины полиции.