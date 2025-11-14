Ричмонд
Указ о помиловании 78-летнего жителя Ростовской области подписал Владимир Путин

Президент помиловал 78-летнего жителя Дона по принципу гуманности.

Источник: Комсомольская правда

Президент России подписал указ о помиловании 78-летнего жителя Ростовской области. Мужчина подал прошение в декабре прошлого года, а решение по нему было принято в августе.

По данным донского правительства, несколько лет назад дончанина, который был техническим директором одного из предприятий, осудили за имущественное преступление. Его приговорили к пяти годам колонии со штрафом.

В своем ходатайстве пенсионер указал важные обстоятельства, которые были сначала рассмотрены областной комиссией и губернатором, а затем привлекли внимание президента. Глава государства принял решение освободить мужчину из колонии, сославшись на принцип гуманности. При этом судимость с него не снимается.

