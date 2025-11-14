Создан первый оптический тензорный вычислитель

«Представьте себе, что вы работаете на таможне, где вы проверяете и сортируете посылки при помощи множества разных устройств. Как правило, эти процедуры проводятся шаг за шагом для каждой посылки. Наш оптический подход объединяет все посылки и устройства в единое целое. Благодаря этому всего за один шаг вычислений, одно прохождение света через наше устройство, вся “сортировка” и проверка содержимого этих посылок проходит параллельным и мгновенным образом», — добавил Чжан Юйфэн.