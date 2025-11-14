«Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона, — подчеркнула она. — МИД Украины намерен в контактах с руководством НАТО и Европейского союза добиваться экстрадиции на Украину граждан этой страны, содержащихся в местах предварительного заключения или отбывающих наказания в исправительных учреждениях этих государств».