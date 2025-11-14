Ричмонд
Захарова: киевский режим ставит задачей уничтожение своих граждан

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Киевский режим теперь ставит своей одной из основных задач уничтожение собственных граждан, МИД Украины планирует добиваться экстрадиции украинцев из стран Европейского союза. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона, — подчеркнула она. — МИД Украины намерен в контактах с руководством НАТО и Европейского союза добиваться экстрадиции на Украину граждан этой страны, содержащихся в местах предварительного заключения или отбывающих наказания в исправительных учреждениях этих государств».

