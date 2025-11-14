Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Уфы не смогла улететь в Анталью

Всему виной вредная привычка.

Источник: Башинформ

Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности пассажирку рейса Уфа — Анталья, находящуюся в алкогольном опьянении. К стражам порядка обратился представитель транспортной организации, который сообщил, что женщина по внешним признакам находится в нетрезвом виде. Гражданка имела признаки опьянения — шаткая походка, резкий запах алкоголя.

Представители авиакомпании приняли решение о недопущении 39-летней жительницы Уфы на борт самолета. Нарушительницу доставили в линейный отдел полиции, где в отношении нее составили административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения», сообщили в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее житель Башкирии устроил кровавую расправу над своей супругой и знакомым.