Как часто нужно мыть голову, чтобы не остаться без волос

Очередной TikTok-тренд грозит облысением и приводит к появлению неприятного запаха, пишет Daily Star со ссылкой на стилистов Рейчел Валентайн из Лондона и Эбби Янг из США.
В частности, речь идет об отказе мыть голову в течение 30 дней. Сторонники тренда заявляют, что это поспособствует возвращению волос в естественное состояние, якобы так они будут здоровее.
По словам Янг, если слишком долго не мыть голову, то может появиться зуд, шелушение, начаться выпадение волос.
«Кожа головы — живой орган, как и вся остальная кожа. И это питательная основа для бактерий и грибков. На ней скапливается грязь, она загрязняется и становится сальной», — напомнила Валентайн. Она рекомендует мыть голову через день или хотя бы два раза в неделю, чтобы поддерживать здоровье кожи головы.
Причины выпадения волос
По словам эндокринолога, гастроэнтеролога и нутрициолога Диляры Лебедевой, кроме дефицита витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, к выпадению волос могут приводить бактериальные и вирусные инфекции, интоксикация, прием сильных лекарственных препаратов. Также волосы могут выпадать, если нарушено кровоснабжение кожи головы (мышечные зажимы, тугие пучки) или человек пользуется неподходящими косметическими средствами.
Отдельно в списке возможных проблем с волосами Лебедева обозначила нарушение гормонального фона, к которому в том числе приводит стресс.
Как уточнила терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова, волосы могут выпадать и из-за прогулок на морозе с мокрой головой и без шапки.