Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 17 ноября 2025

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября 2025 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей, там необходим ремонт. Это позволит избежать аварийных ситуаций с наступлением морозов.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Красноярская 72, Академическая, 2, Станиславского, 7, — уточнил оператор.
Также это значит, что некоторые жильцы ненадолго останутся без горячей воды. Например в Свердловском округе удобств не будет с 9:00 до 15:00. А в Октябрьском — горячего водоснабжения и тепла не будет с 9:30 до 17:30. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 17 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.