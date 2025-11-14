В Омске за три дня снесли 7 незаконных киосков и шиномонтажку

В Омске продолжается масштабная кампания по ликвидации самовольно установленных нестационарных торговых объектов. С начала 2025 года с городских улиц демонтировано уже 346 таких сооружений. Только за последние три дня снесли еще восемь — среди них шиномонтаж на улице 10 лет Октября и киоск на улице Жуковского.