В Омске за три дня снесли 7 незаконных киосков и шиномонтажку

С начала 2025 года 346 киосков снесли, 240 — в работе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается масштабная кампания по ликвидации самовольно установленных нестационарных торговых объектов. С начала 2025 года с городских улиц демонтировано уже 346 таких сооружений. Только за последние три дня снесли еще восемь — среди них шиномонтаж на улице 10 лет Октября и киоск на улице Жуковского.

На сегодняшний день в городе выявлено еще 240 незаконно размещенных объектов, и работа по их устранению продолжается. Владельцам направляют официальные уведомления, которые размещают прямо на фасадах. У собственников есть возможность добровольно вывезти имущество до начала принудительного демонтажа.

Если требования игнорируются, объект убирают в принудительном порядке. Чтобы вернуть свое имущество, владельцу необходимо оплатить штраф и возместить расходы на демонтаж и вывоз.

Ранее мы писали, что в Омске закупили еще 55 новых автобусов.