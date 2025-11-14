NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

Согласно статье, представители Пентагона предупредили, что Пекин может получить доступ к секретной информации либо путем шпионажа, либо благодаря своим растущим связям в сфере безопасности с Эр-Риядом. Эти риски были описаны в отчете, составленном Разведывательным управлением, входящим в состав Министерства обороны США.
Предложение о покупке 48 самолетов стоимостью в миллиарды долларов поступило в связи с предстоящей встречей наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.
NYT обращает внимание на то, что Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американского оружия. Саудовские лидеры также лоббируют усилия США по продвижению гражданской ядерной программы.
Тогда США предъявили ОАЭ список требований, который включали пункт о том, что США при необходимости смогут вывести переданные Эмиратам самолеты из строя. Власти ОАЭ сочли эти требования слишком обременительными, и сделка сорвалась.
Израиль в настоящее время является единственной ближневосточной страной, имеющей истребители F-35. Издание напоминает, что прошлые разговоры о продаже американских истребителей странам Персидского залива зашли в тупик из-за аналогичных опасений.
Для Саудовской Аравии приобретение F-35 — главного американского истребителя — обеспечило бы ее военно-воздушным силам значительные преимущества в малозаметности, пишет NYT. «В двух словах, F-35 представляет собой вершину западной боевой авиации как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения престижа», — сказал Гарет Дженнингс, сотрудник оборонной разведывательной компании Janes.