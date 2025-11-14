Ричмонд
NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

Соединенные Штаты рассматривают возможность продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии, но в американском разведсообществе опасаются, что секретные технологии этих самолетов могут попасть в Китай. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, представители Пентагона предупредили, что Пекин может получить доступ к секретной информации либо путем шпионажа, либо благодаря своим растущим связям в сфере безопасности с Эр-Риядом. Эти риски были описаны в отчете, составленном Разведывательным управлением, входящим в состав Министерства обороны США.

Предложение о покупке 48 самолетов стоимостью в миллиарды долларов поступило в связи с предстоящей встречей наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По словам официальных лиц США, главными темами встречи станут потенциальная сделка по F-35 и соглашение о взаимной обороне.

NYT обращает внимание на то, что Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американского оружия. Саудовские лидеры также лоббируют усилия США по продвижению гражданской ядерной программы.

Как говорится в статье, администрация экс-президента США Джо Байдена в начале 2021 года приостановила аналогичную сделку с ОАЭ главным образом из-за опасений, что Китай может получить доступ к технологиям F-35.

Тогда США предъявили ОАЭ список требований, который включали пункт о том, что США при необходимости смогут вывести переданные Эмиратам самолеты из строя. Власти ОАЭ сочли эти требования слишком обременительными, и сделка сорвалась.

NYT также подчеркивает, что потенциальная продажа F-35 Саудовской Аравии возродила споры о сохранении военного превосходства Израиля в регионе.

Израиль в настоящее время является единственной ближневосточной страной, имеющей истребители F-35. Издание напоминает, что прошлые разговоры о продаже американских истребителей странам Персидского залива зашли в тупик из-за аналогичных опасений.

Для Саудовской Аравии приобретение F-35 — главного американского истребителя — обеспечило бы ее военно-воздушным силам значительные преимущества в малозаметности, пишет NYT. «В двух словах, F-35 представляет собой вершину западной боевой авиации как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения престижа», — сказал Гарет Дженнингс, сотрудник оборонной разведывательной компании Janes.

