NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

Для Саудовской Аравии приобретение F-35 — главного американского истребителя — обеспечило бы ее военно-воздушным силам значительные преимущества в малозаметности, пишет NYT. «В двух словах, F-35 представляет собой вершину западной боевой авиации как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения престижа», — сказал Гарет Дженнингс, сотрудник оборонной разведывательной компании Janes.