В Ростовской области 557 детей военнослужащих по призыву получают ежемесячное пособие

Право на эту выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Размер пособия в 2025 году составляет 18 285 рублей, и оно назначается независимо от доходов семьи. Если в семье несколько малышей до трех лет, выплата получается на каждого ребенка.