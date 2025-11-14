В Ростовской области 557 детей военнослужащих по призыву получают ежемесячное пособие

Отделение Социального фонда России по Ростовской области выплачивает ежемесячное пособие на 557 детей, чьи отцы служат по призыву. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР.
Право на эту выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Размер пособия в 2025 году составляет 18 285 рублей, и оно назначается независимо от доходов семьи. Если в семье несколько малышей до трех лет, выплата получается на каждого ребенка.
Кроме того, беременные жены военнослужащих, у которых срок беременности составляет не менее 180 дней, могут получить единовременную выплату в размере 42 665 рублей.
