В Ростовской области 557 детей военнослужащих по призыву получают ежемесячное пособие

Беременные жены военнослужащих могут получить единовременную выплату в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Ростовской области выплачивает ежемесячное пособие на 557 детей, чьи отцы служат по призыву. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР.

Право на эту выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Размер пособия в 2025 году составляет 18 285 рублей, и оно назначается независимо от доходов семьи. Если в семье несколько малышей до трех лет, выплата получается на каждого ребенка.

Кроме того, беременные жены военнослужащих, у которых срок беременности составляет не менее 180 дней, могут получить единовременную выплату в размере 42 665 рублей.

